Mansur Yavaş: Zaman CHP ve İyi Parti'nin aleyhine işliyor

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin ittifakı olursa ortak aday olabileceğini belirten Yavaş, bir an önce karar verilmesi gerektiğini belirterek "Zaman giderek iki siyasi partinin aleyhine işliyor" dedi.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin ittifakı olursa ortak aday olabileceğini belirten Yavaş, "Adaylık konusunda bir an önce karar verilmesini bekliyorum. Sürecin uzaması iki siyasi parti için de şahsım açısından da yıpratıcı olmaya başladı" ifadesini kullandı.

"Benim bir kararsızlığım yok. İki siyasi parti ittifak yaparsa adayım" açıklamasında bulunan Yavaş şöyle konuştu: 2014'te yerel seçimlerde de böyle oldu. CHP muhalifleri adaylığım üzerinden Kılıçdaroğlu'nu da beni de hırpaladı. Sonunda destekte geç kaldılar. Bu kez de hiç değilse bekleyip karar versinler. Eleştireceklerse de parti içinde eleştirsinler. Bunu kamuoyuna açık bir biçimde yapmaları adayı da partiyi de yıpratıyor. Hedef ben miyim, Sayın Kılıçdaroğlu mu anlamış değilim. İkimizin de seçimi kaybetmemizi isteyen bazı çevreler var. ‘Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin de gitsin' diye bakanlar var. Kendisini, Türkiye'den, partisinden çok sevenler, koltuk derdinde olanlar bunu yapıyor. Adaylığım açıklanırsa eleştirini ondan sonra da sürmelerini bekliyorum. Bazılarının Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı mücadeleyi benim üzerimden yapacağını düşünüyorum.