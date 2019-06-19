Mansur Yavaş: Yargıya müdahale edileceği konuşuluyor

31 Mart seçimleri öncesinde, 'Senetle mükerrer tahsilat yapmak' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Mansur Yavaş, 'Yargıya müdahale edildiği ve edileceği konuşulmaktadır' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, “Avukatlık yaptığı dönemde görevi kötü kullandığı” iddiasıyla soruşturma açılırken, Yavaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yavaş, “Bu komplo sürecinin devam etmesi için, dayanaksız iddialara kılıflar uydurulacağı ve yargıya müdahale edildiği, edileceği konuşulmaktadır” dedi.

Necmettin Kesgin adlı kişinin 31 Mart Yerel Seçimleri’nden iki hafta önce, “Sahte senet” iddiasıyla hakkında şikayette bulunduğu Mansur Yavaş’a yönelik soruşturma açılmıştı. ÖSYM belgelerinde usulsüzlük yaptığı ve çocuk istismarında bulunduğu ileri sürülen Kesgin’in başvurusuyla başlatılan soruşturmayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüteceği öğrenildi.