Mansur Yavaş yağmur duasına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafta sonunda Polatlı ve Nallıhan’da düzenlenen yağmur dualarına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, haftasonu Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba ve Nallıhan’a bağlı Uluköy mahallelerindeki yağmur dualarına katıldı.

Sarıoba Mahallesi’ndeki ziyaretinde “bereket için edilen duaların” kabul olması temennisinde bulunan Yavaş, “Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan hemşehrilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Kuran okunmasıyla başlayan ve “yağmur ve şükür duası”yla devam eden törenin ardından yemek yenildi.

Ziyarette Yavaş’a Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Metin Baysar, CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Selami Ovacık, AKP İlçe Başkanı Aysel Demir ve İYİP temsilcileri de eşlik etti.

Yavaş daha sonra Nallıhan'a bağlı Uluköy Mahallesi sakinlerinin de "yağmur ve şükür duası”na katıldı. Yavaş, “Allah dualarınızı kabul etsin. Bölgemizin sorunlarını biliyoruz, ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Hep birlikte mahallelerimizi kalkındırmak için elbirliğiyle çalışacak ve inşallah sorunların üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.