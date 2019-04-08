Mansur Yavaş türbe ziyaret etti, 'Hadi Bismillah, başlıyoruz' dedi

Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Yavaş ziyaretin ardından, Ankara’nın kurucularından Hacı Bayram'ı ziyaret edip, dua ettiklerini belirtirken, 'Hadi Bismillah dedik, başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, bugün gerçekleştirilecek mazbata töreni öncesinde, Ankara Hacı Bayram Cami giderek namaz kıldı, ardından Hacı Bayram Veli'nin türbesinde dua etti.

Türbe çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Yavaş, Ankara’nın kurucularından Hacı Bayram'ı ziyaret edip, dua ettiklerini belirtirken, "Bugün mazbatayı alacağız. Biz de ilk olarak Ankara'nın kurucularından Hacı Bayram'ı ziyaret edip, duamızı ettik. Mazbatamızı aldıktan sonra da Anıtkabir'e gidip Ankaramızı başkent yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunup, daha sonra görevimize başlayacağız. 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz" diye konuştu.