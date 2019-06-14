Mansur Yavaş tespit ettikleri yeni yolsuzluğu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP döneminde yapılan 'ithal ağaç' yolsuzluğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi toplantısında AKP döneminde yapılan ağaç yolsuzluğunu açıkladı.

"2016 - 2017 yıllarında yapılan ihalelerle ilgili olarak; halen Ankara Belediyesi'nin depolarında çok sayıda ithal ağaç var. Bunları da araştırıyoruz. Şu anda 26.500 TL + KDV'ye alınan ağaçlar var. Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz. Bir çoğu kuruyor, bir daha dikiliyor. Bunların bir kısmı ithal diye alınıp yerli olarak satılmış" diyen Yavaş, "Hepsinin tespitini yapıyoruz. Örneğin Bayındır'da kooperatifler çalı bitkisini kaça satmış, Bunlar Ankara Belediyesi'ne kaç paraya gelmiş. Bunların hepsini inşallah komisyonda sizlerle paylaşacağız. Bu bilgilerin hepsi gelecek, sizler isteseniz de istemeseniz de burada paylaşacağız." ifadesini kullandı.