Mansur Yavaş: Seçildiğimde mutlaka Erdoğan'la görüş alışverişinde bulunacağım

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçildiği takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mutlaka görüş alışverişinde bulunacağını söylerken, AKP'li rakibi Mehmet Özhaseki ile de bir araya geleceklerini ifade etti.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Belediye başkanlarının siyasetçi kimliklerini arka plana atmaları gerektiğini belirten Mansur Yavaş, seçim kampanyasında AKP'li Mehmet Özhaseki ile bir araya gelceklerini belirtti. Yavaş, randevu alınması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da Ankara'ya hizmet noktasında görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti. Yavaş, seçildiği takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mutlaka görüş alışverişinde bulunacağını söylerken, "Ben Beypazarı belediye başkanıyken sayın Erdoğan'ı çiçekle karşılamış birisiyim. Tabii ki o hiyerarşi içerisinde muhtarından sayın Cumhurbaşkanına kadar herkesle çalışacağız. Ankaralıları mutlu etmeye çalışacağız. İnşallah güzel bir ilişki kurulur ve güzel hizmet ederiz" dedi.

Yavaş, "35-40 yıldır Milliyetçi Hareket'in içerisindeyim. Hiçbir zaman kimliğimi saklamadım. Sayın Özhaseki ile aynı kökenden değiliz o kadarını söyleyip, bitireyim ben" dedi.