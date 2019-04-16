Mansur Yavaş, retina taramasıyla girilen odaya hala girememiş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'daki büyükşehir belediye binasında göz merceği taramasıyla girilen bir oda olduğunu, Mansur Yavaş'ın hala odaya giremediğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı televizyon programında, Ankara ziyaretini anlattı.

Ankara’da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Soyer, izlenimlerini aktardı.

Soyer, Ankara'daki büyükşehir belediye binasında göz merceği taramasıyla girilen bir oda olduğunu öğrendiğini söyledi.

Soyer, “Mansur beyi ziyaretimizde, ’12’nci katta bir oda var, ben hâlâ oraya giremedim, göz merceği taranarak girilen bir oda’ dedi. Nasıl bir ruh haliyle yönetilmiş, nasıl bir belediye yönetimidir, anlaşılır gibi değil. Mansur beye Allah kolaylık versin, gerçekten çok zor bir iş. Bütün o 25 yılın tortusunu, o ruh haliyle yönetilmiş bir belediyeyi yeniden insanlara sevgiyle saygıyla hizmet edecek bir noktaya taşımak çok zor. Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.