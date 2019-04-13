Mansur Yavaş: Mecliste ağırlığın Ak Parti'de olması beni rahatsız etmiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez belediye başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Mecliste bir konuşma yapan Mansur Yavaş, 'Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti'de olması beni hiç rahatsız etmemiştir' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından Yavaş, başkanlığında ilk kez toplandı.

Mecliste bir konuşma yapan Mansur Yavaş, "Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz, 5 buçuk milyon hemşehrimize, tüm Türkiye’ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız." dedi.

'HİÇBİR ARKADAŞIMIZA ÖN YARGIM YOK'

Mecliste bulunan kimseye karşı ön yargı taşımadığını belirten Yavaş, "Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti'de olması beni hiç rahatsız etmemiştir" ifadelerini kullandı.

Belediye meclis üyelerinin “kasten engel olmaya yönelik” bir tavır takınacağını kesinlikle düşünmediğini tekrarlayan Mansur Yavaş, “İnsanız ve elbette hataya düşebiliriz, yanılabiliriz. Burada birbirimizi ikaz etmek, yanlışın düzeltilmesini sağlamak, hem sağlıklı bir sistemin temel taşıdır, hem de birbirimize karşı olan sorumluluğumuzdur, borcumuzdur.” dedi.

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaştan sonra, ne haram yemenin, ne de haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. Buna ne içinde büyüdüğüm gelenek, ne de sosyo-kültürel çevrem müsait değildir. Her şeyin kayıt altına alındığı bilişim çağındayız."

AKP: HİÇBİR ZAMAN PARTİZANCA TAVIR İÇİNDE OLMADIK

AKP Grubu adına söz alan Mümin Altunışık da "AK Parti hiçbir zaman partizanca tavır içinde olmamıştır. 'Ocu, şucu, bucu' olmamıştır? AK Parti hiçbir zaman yanlış işlerin merkezi olmamıştır, olmayacaktır. Biz Ankara'ya hizmet ettik, etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.