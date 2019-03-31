Mansur Yavaş: Maalesef en düzeysiz seçim...

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 'Maalesef bu 3. seçimim benim ve en düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim' dedi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, oyunu Çankaya'da Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Yavaş, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Maalesef istemediğimiz bir şekilde seçim geçirdik. Proje konuşmak yerine maalesef bu 3. seçimim benim ve en düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir" dedi.