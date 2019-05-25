Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'İstanbul’u halledelim sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri dolaşıyor' dedi. Yavaş, 'Umuyorum ki Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı sözleri gerçek olur. Biz de Ankaralıların hayrına olan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz' ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e üç adet cip tahsil edildiğini, bunlardan ikisinin iade edildiğini ancak zırhlı olan bir aracın Gökçek’te kaldığını açıklayan Yavaş, “Mecliste ateşli biçimde tartışan bir meclis üyesinin bir şirkette danışman olduğu, bir başka şirkette yolsuzluktan hapis cezası aldığı ortaya çıktı” dedi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Yavaş’ın gazetecilerle yaptığı buluşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

- Umuyorum ki Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı sözleri gerçek olur. Biz de Ankaralıların hayrına olan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

- Maalesef şirketlerde direnç var. Genel kurul yapmak için imza istedik. Bazı genel müdürler vermedi yerlerine atama yaptık.

- Devri sabık yaratma niyetimiz yok. Sadece şirketlerin devredilmesinin istenmesinden dolayı sorun yaşanıyor. Mecliste ateşli biçimde tartışan bir meclis üyesinin bir şirkette danışman olduğu, bir başka şirkette yolsuzluktan hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

- (Belediyenin logosunun değişmesi) Hitit güneşi bu dönem zor. Mecliste çoğunluk bizde değil. Ama bütün ortamlarda kullanıyoruz.

- Toplam borç 9,5 milyar ama hiçbir yerde şikâyet etmedim. Dışarı giden gelirleri aldığımızda kaynak olacağını biliyorum. Tüm otoparkları belediye işletecek. Billboardları belediye alacak.

- Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. Sekreterlerin altında araba var müdürde yok. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle.

- İstanbul’u halledelim sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri dolaşıyor. Son seçim iptalinden sonra artık bir şey diyemiyorum. Olursa da başımız üzerine. Biz işimize bakıyoruz. Arkamızda Ankaralılar var.