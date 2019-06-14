Mansur Yavaş hızlı başladı: 203 milyon lira tutarında taşınmaz satılıyor

​Bugün Resmi Gazetede Ankara Büyükşehir Belediyesinin taşınmaz satış ihaleleri yayımlandı. Çankaya, Yenimahalle ve Mamak İlçelerinde toplam 134 bin 572 M² yüzölçümü büyüklüğündeki Belediye taşınmazları satışa çıkarıldı. En az 203 milyon 685 bin lira gelir bekleniyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in en çok eleştirildiği konulardan biri Belediye taşınmazlarını hiçbir sınır, ilke tanımadan ölçüsüz biçimde satmasıydı. Taşınmaz satışından elde ettiği gelir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bile çok üzerindeydi. Bülent Arınç’ın; “Ankara’yı parsel parsel satıyor” sözleri bugün bile anımsanır.

Ankarara Büyükşehir Belediyesinin yeni Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu konuda hiç de geri kalmayacağı anlaşılıyor.

Satışa çıkarılan yerlerin üzerinde bugün için yapılaşma yok. Ancak satışa çıkarılmadan önce imar planları değiştirilerek yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açıldı.

Aşağıdaki çizelgede satışa çıkarılan taşınmazların bilgileri yer alıyor.

Çizelgenin “kullanım amacı” sütunundaki kısaltmaların açılımı şöyle:

SKT, Sosyal Kültürel Tesis Alanı;

KSA, Kentsel Servis Alanı;

KDÇA ise Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı.

Kullanım alanları sütunundaki adların değişik olmasına bakmayın hepsinin üzerine; “bölgesel ihtiyacı karşılamak” gerekçesiyle Sanayi kuruluşları, Banka, Otel, Sağlık, kültürel tesisler, AVM’ler yapılabiliyor.

Çizelgedeki Orman Çiftliği Mahallesinde 83 dönüm büyüklüğündeki alan özellikle dikkat çekiyor. AOÇ’nin çeperleri Saray, iş merkezleri, sanayi kuruluşları, GİMAT, gibi yapılaşmalara açılmıştı. Boş kalabilmiş az sayıdaki yerlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet ve Anadolu Bulvarları arasındaki 83 bin dönüm yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmaz da Bulvarı Ticaret Alanı yapılmak üzere 140 milyon liraya satışa çıkarıldı.

AOÇ’nin çeperleri üzerindeki baskı giderek artırılıyor. Bu hızla giderse “toprakları işgal ediliyor” sözü hafif kalacak. Çünkü Çiftlik topraklarının bütününü hedeflemiş durumdalar.