Mansur Yavaş: Halk Ekmek'tekiler baktım istifa etmiyor, ben de Halk Market’e dönüştürme kararı aldım

Ankara'da belediye bünyesindeki şirketlerdeki istifa krizi sürerken, Mansur Yavaş'tan 'Halk Ekmek'tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım' açıklaması geldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek'i Halk Market'e dönüştürme kararı aldığını yazdı.

Sarıkaya, yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında sohbet ederken konuyu Halk Ekmek’e getirdi; yönetiminin ayrılmama direncini sürdürdüğünü belirtti.

Buna karşı geliştirdiği yeni yapılanma modelini de şöyle anlattı: “Halk Ekmek'tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım. Organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, konunun uzmanları ile de konuştum. Ankara ekonomisini ayağa kaldırmak için bir anlamda kooperatifçiliği geliştireceğiz. Halk Ekmek büfelerini, kırsal kesimle işbirliği halinde, onların ürünlerinin satıldığı Halk Market zinciri yapabiliriz.”

Bu amaçla Aydın ve Eskişehir Büyükşehir belediyelerine arkadaşlarını yolladığını, Halk Süt, Halk Et, ve Halk Market yapılarını incelediklerini de belirtti.