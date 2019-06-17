Mansur Yavaş hakkında 'son soruşturma' kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında avukatlık yaptığı döneme ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir karar verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan son soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Necmettin Kesgin adlı kişi Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, suçlamalar Yavaş'ın avukatlık dönemine ilişkin olduğundan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden kovuşturma izni istenmişti.

Verilen soruşturma ve kovuşturma izinleri üzerine, dosya en yakın ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı sıfatıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, başsavcılık, iddianame düzenleyerek son soruşturma açılması talebiyle dosyayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesine yollamıştı.

Edinilen bilgiye göre, tarafların avukatlarının yazılı beyanlarını da alan mahkeme, Yavaş hakkında "son soruşturmanın açılmasına" karar verdi.