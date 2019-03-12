Mansur Yavaş hakkında hazırlanan iddianameye yanıt veriyor: En ahlaksız kampanya

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, hakkında hazırlanan iddianameye yanıt veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

"Bugün burada adeta bir suç makinası tarafından şahsıma atılmış iftiralara, bu iftiralardan medet umanlara cevap vermek için toplandık" diyen Yavaş, "Söz konusu iftiraları içeren yayınlar gazetelere gönderilmişti. Bu şahsın nasıl bir şahıs olduğunu herkes görmüştü. Bu iftirları o zaman gündeme almayıp anketleri görünce üstüne atlamaları açık bir çaresizliğin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Yavaş, kendisinin mal beyanını açıkladığını, karşı tarafın da açıklamasını beklediğini söyledi.

Yavaş, "Rakibimizin farkı kapatamamasının verdiği eziklikle bundan sonra hangi kumpaslara başvuracağı maalesef meçhuldur. Bunlara şaşırmayacağız, başımız hep dik. Siyasi tarihimizin en ahlaksızca yürütülen kampanyasının özeti şudur: Rakibimizin can simidi gibi sarıldığı bu şahıs resmi evrakta sahtecilik ve şantaj suçlamalarından ceza almış bir suçludur. Bu şahıs, avukatlığını yaptığım şirketin yaptığı ödemeyi alıp kaçmış, tarafımıza verdiği senette de imzasının sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Burada mağdur olan benim" dedi.