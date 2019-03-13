Mansur Yavaş haberini yayından kaldıran Hürriyet'ten yeni çıkış: Vergiyi ödemedi, yalan söyledi

Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddianamesi haberine geniş yer veren Hürriyet, iddialara ilişkin Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklamayı sayfasından kısa süre içinde kaldırmıştı.

Hürriyet konuya ilişkin bugün yeni bir habere yaparken, haberde Yavaş yalan ifade ve vergi kaçırmakla suçlandı.

Hürriyet'in bugünkü haberinde, şu ifadeler yer aldı:

Adli Tıp Kurumu’nun dava ve soruşturma konusu senet üzerinde yaptığı incelemede, imzanın Yavaş’a borçlu olduğu iddia edilen iş adamına ait olmadığına dair rapor verdiği ortaya çıktı. Davanın duruşma zabıtlarındaki beyanlarında Yavaş, imzaların kendi yanında atıldığını iddia etmişti. Avukatlık sözleşmesi yaparak fatura kesmesi gereken Mansur Yavaş'ın herhangi bir sözleşme yapmadan senet aldığı ve ilgili vergiyi ödemediği de iddia edildi. Dosyadaki beyanlarına göre Yavaş bu durumu 'Makbuz kesildiğinde 300 bin doları vergiye gidiyordu, bu yüzden senet imzalandı' diyerek açıkladı.

Yavaş, Kesgin'den aldığı 600 bin dolarlık senedi Ankara 29'uncu İcra'da takibe koyarak, tahsil etmek istedi. Keskin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nde itiraz davası açtı. Yapılan incelemede senetteki imzanın Kesgin'e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş'ı 329 bin 736 TL 'kötü niyet' tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti. Mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onandı.