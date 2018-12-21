Mansur Yavaş: Gerekirse AKP adayı ile yan yana geliriz

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki'ye ilişkin, 'Gerekirse yan yana geliriz, otururuz, fikir ve projelerimizi tartışabiliriz. Biz harbe girmiyoruz, Ankara’da sadece belediye başkanı değişecek' açıklamasında bulundu.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, AKP adayı Mehmet Özhaseki'ye ilişkin açıklamada bulundu.

"Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla proje bazlı, karşılıklı sertleşme olmadan bir seçim yarışması yapmak istediğini görüyorum. Ben de bunu çok istiyorum" diyen Yavaş, "2 seçime girdik ikisinde de agresif olmadan iftira olmadan seçim kampanyası yürüttük. Gerekirse yan yana geliriz, otururuz, fikir ve projelerimizi tartışabiliriz. Biz harbe girmiyoruz, Ankara’da sadece belediye başkanı değişecek. Yeni gelen başkan kendi tarzına göre Ankara’yı idare edecek. Bunun hükümetle ya da partilerle alakası yok. Böyle bir kavganın paydaşı olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Yüzde 50’yi geçmeyi planlıyorum. Geçen seçim bize oy verenlerin yeniden vermemesi için bir sebep yok. Yüzde 44 zaten hazır. Asparagas haberlerle aday olamamış olsaydım bu durum iki parti açısından da öfke patlamasına dönecekti. Sandığa gitmeme durumu gibi. Adaylık açıklandıktan sonra bunlar unutuldu" diye konuştu.

Yavaş, bir önceki seçimde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin ise, "2014’teki seçimden sonra sandık sonuçlarına ilişkin vatandaşların hakkını nasıl savunmaya çalıştığımızı belgesel haline getirip yaptığımız bütün itirazları göstermek istiyoruz. O dönemde Ankara’da 550 sandık seçimden 2 ay geçmesine rağmen seçim kuruluna gelmemişti. YSK’yı aradım. ‘Hakikaten gelmemiş, özür dileriz’ dediler. ‘Siz bu seçimi nasıl onayladınız’ dedim. 150 bin oy. Seçimden sonra itiraz hakkı bitmiş, ama hala yoktu. Buna da hukuken bir şey yapamıyorsunuz. Hem suç hem ihmal var. Bu sefer sonuçların okul bazında kriptolu şekilde ile girileceği bir sistemin hazırlığını yapıyoruz. İnsanların demokrasiden seçimden umudunu kesmemesi, ‘verdiğimiz oy yerine gitmiyor’ düşüncesine girmemesi lazım. Bilişim çağında biz bu anlayışı kıracağız" dedi.