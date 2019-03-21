Mansur Yavaş Financial Times'a konuştu: İnsanlar işsizlik ve pahalılıktan dolayı hükümeti suçluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Financial Times'a konuşarak seçimleri değerlendirdi. Yavaş, insanların işsiz kaldığını ve hayat pahalılığından yakındığını, bundan dolayı hükümeti suçladığını belirterek, seçimleri kazanacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Financial Times'a konuştu. Financial Times'ın "birlik adayı olarak öne çıkartılan sağcı bir milliyetçi" olarak nitelediği Yavaş için "başkentin ekonomisini canlandırmak istiyor" denildi.

Haberde Ankara'nın son 25 yılının büyük bölümüne eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in damga vurduğu söylenirken, Gökçek'in "ABD'nin Türkiye'yi deprem makinesiyle yok edeceğine inandığı" ve kontrolsüz olduğu belirtildi.

Financial Times, Gökçek'in Ankara'ya yaptığı dinozor ve robot heykellerine de dikkat çekerek, Gökçek hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını yineledi.

'HÜKÜMETİ SUÇLAMAYA BAŞLADILAR'

Yavaş'ın 2014 seçimlerini kazandığını düşündüğü aktarılan haberde, Yavaş'ın bu seçimleri kazanması durumunda ekonominin de etken olacağı söyleniyor.

FT'ye konuşan Mansur Yavaş, insanların işsizlik ve hayat pahalılığından şikayet ettiğini belirterek, "Hükümeti suçlamaya başladılar" ifadesini kullanıyor.

Haberde eski AKP seçmenlerinin bir kısmının öfkeli hale geldiği belirtilirken, inşaat sektöründe çalışan kimi insanların işsiz kaldığı ve bu sebeple bu seçimlerde AKP'yi desteklemeyeceği aktarılıyor.

'AKP'NİN SANDIKTA YENİLEBİLECEĞİNİ GÖSTERİR'

FT, Yavaş'a yönelik suçlamaları ve AKP kontrolündeki medyanın Yavaş'a karşı çalıştığını da aktarırken, medya için "neredeyse tamamı hükümetin kontrolünde" nitelemesini yapıyor.

Yavaş ise, FT'ye yaptığı açıklamada Ankara'da kazanması durumunda "AKP'nin sandıkta yenilebileceğinin görüleceğini" öne sürüyor.