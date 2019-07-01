Mansur Yavaş: Eğer ısrarcı olurlarsa Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, atama yetkilerinin alınmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili, 'Eğer kanun değişikliğinde ısrarcı olurlarsa Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim. Verir ya da vermez' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, atama yetkisinin belediye başkanınından alınıp belediye meclisine verilmek istenmesine ilişkin konuştu.

“Bunun yanlışını anlatmak lazım. Şirketlerle ilgili ısrarları devam ederse mutlaka görüşeceğim. Bugüne kadar tek bir işçi çıkarmadık. Hatta yönetimi bizde olan bazı şirketlerde eski yöneticilerin devamını sağladık. Belki başka bir şey anlatıyorlar. Hesap devralınca harcamalara bakmamız normal. Sıkıntılı durumlar da var. Buna karşı çıkanların bir kısmı açıklarının ortaya çıkmasını istemiyor olabilir. Bunları anlatmak gerek" diyen Yavaş, "İstiyoruz ki konuşarak yapalım her şeyi. Eğer kanun değişikliğinde ısrarcı olurlarsa Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim. Verir ya da vermez…” ifadesini kullandı.