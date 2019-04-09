CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Devr-i sabık yaratmak gibi bir işimiz olmaz' dedi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını alıp göreve başlarken önceki döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Posta gazetesinden Murat Çelik'e konuşan Yavaş, "Geçmiş 25 yılın hesabını kesmeye mi geliyorsunuz?" sorusuna, "Bunu sormakta haklısınız. Şimdi o konuşuluyor da... Bakın, hukuk dışında hiçbir şey olmaz bizde. Bir şey varsa gereği yapılır ama şunu özellikle belirtmek istiyorum; intikam amacıyla hareketimiz olmaz bizim. Biz adaletli davranmaya talibiz kesinlikle" dedi.

"Eski dosyalar açılmayacak anlamına mı geliyor bu?" sorusunu da yanıtlayan Yavaş, "Bizim önyargımız yok. Bütün devir teslimlerde rutin prosedür neyse o işleyecek. Kesinlikle 'Şunları atalım, şöyle yapalım' gibi bir şeyimiz yok. Devr-i sabık yaratmak gibi bir işimiz olmaz" diye konuştu.