Mansur Yavaş: Bir dindaş, bir Müslümana nasıl bu iftiraları atar?

CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, hakkındaki sahte senet iddialarına ilişkin, 'Bir koltuk değişmesin diye bir dindaş, bir Müslümana nasıl bu iftiraları atar?' dedi.

Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş, Ankara'nın Evren İlçesi'nde seçim mitingi düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada seçimi en az 10 puan farkla kazanacağını belirten Yavaş, "Bunu görünce elbette Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara'ya girdi. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'a yapmayacağı hakaretler, iftiralar atılmaya başlandı. Benimle ilgili vergi dairesinden gelmiş bir tane tebligat yoktur. Bir tek açıklama, belge istenmemişken televizyonlara bakıyoruz ‘vergi kaçakçısı' ilan ediliyoruz. Siz biliyorsunuz, o yandaş ihale alanların birçoğunun 300 milyon, 500 milyon gibi vergi borçları silindi. Önce bir onlara bakın. Bir koltuk değişmesin diye bir dindaş, bir Müslümana nasıl bu iftiraları atar?" ifadelerini kullandı.