Mansur Yavaş: Beka sorunu olursa hükümetimizin yanında elbette yer alırız

Millet İttifakı'nın Yenimahalle'deki mitinginde konuşan Mansur Yavaş, 'Devletin bekası söz konusu olursa Allah’ın izniyle Fethi başkan ya da Sayın Akşener hepimiz tek bir yumruk olup buradaki insanlarla beraber devletimizin hükümetimizin yanında elbette yer alırız' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Mansur Yavaş, "Millet İttifakı" tarafından Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Mitingde ilk konuşmayı yapan Yavaş, “Fikir ayrılığı olabilir ama ortak hedeflerimiz cumhuriyet, demokrasi ve Ankara. Önce her kesimle yan yana geliriz. Hani ‘beka’ falan diyorlar. Devletin bekası söz konusu olursa Allah’ın izniyle Fethi başkan ya da Sayın Akşener hepimiz tek bir yumruk olup buradaki insanlarla beraber devletimizin hükümetimizin yanında elbette yer alırız. Çanakkale bunun en büyük örneğidir” dedi.

Yavaş’ın ardından konuşan Meral Akşener ise, bütün şehirlerde belediye başkan adaylarının yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğunu belirterek, “Mansur Bey seçildiği takdirde görevden alacakmış. Ankaralı karar versin de, o sandıkları patlatsın da, gör bakalım ne yapıyorsun. Halep oradaysa arşın burada, elinden geleni ardına koyma. Hadi görelim bakalım” diye konuştu.