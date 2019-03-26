Mansur Yavaş BBP'yi ziyaret etti, oy sözü aldı: Yazıcıoğlu'nun Alperenleri olarak...

CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı adayından destek geldi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Duvar'ın haberine göre Yavaş, BBP Seçim Merkezi'nde ilgi ile karşılandı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun anma törenine katıldığı için Yavaş'a teşekkür eden BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yücel, "Biz alperen gönüllüleri olarak başkanımızı unutmayacağız. Yazıcıoğlu'nun alperenlerinden biri olarak, gençlerinden biri olarak, onun davasının arkasından giden ülkücü alperenlerden biri olarak size yapılan zulmü kabul etmiyorum kendi adıma. Gölbaşı'nda, Ankara'da bir kutuplaşma var. İstemediğim bir şey. Demokratik bir ortamda herkes yarışsın isteriz ancak bunu bu süreçte tam anlamıyla göremiyoruz. Umut ederim hakkınızda hayırlı olsun" dedi.

Yücel 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihine ilişkin ise, "Bir ülkücü olarak, bir alperen olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir talebesi olarak canı gönülden sizin kazanmanızı isterim. Hayırlı olur vatan millet için. Tabi bu seçim bir araç, Muhsin Yazıcıoğlu da böyle söylüyor. Kavgalara alet olsun istemeyiz. 1 Nisan'da hayırlı olan olacaktır diye düşünüyorum. Ben nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şahsen oyumu size atacağım. Sizin bir Ankaralı olmanız, hemşehri olmanız, ülkücü olmanız bizleri rahatlatıyor. Oyumuzun rengi de buradan geliyor zaten" diye konuştu.