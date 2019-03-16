Mansur Yavaş: Ankara'da seçime müdahale hazırlığı var

Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş, yerel seçimlere günler kala, bir takım oyun hazırlıkları olduğunu öne sürdü.

"Ankara’daki yerel seçimlerle ilgili, sahadan istedikleri sonuçları alamayanların, kısa bir süre önce, şahsıma ve Ankaralının iradesine kurdukları kumpas malumunuzdur. Kurdukları tuzağın Allah’ın izniyle ayaklarına dolanması, anlaşılan o ki, Ankara’daki yarışı hukuk dışı yollarla alabileceklerini zannedenlerin art niyetlerini durdurmaya yetmemiştir" diyen Yavaş, "Buradan uyarıyorum: Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime ve Ankaralıların hür iradesine müdahale hazırlıkları söz konusudur. Önce bazı gazetecilere hazırlık için yazdırılan yazılar ve ardından Mehmet Özhaseki’nin AŞTİ yönetimiyle, basın mensupları dışarı çıkarıldıktan sonra yaptığı konuşma bilgimiz dahilindedir. Seçimlere iki hafta kala, hüküm giymiş bir suç makinesi üzerinden sonuç alamayanların, şimdi de yargıyı alet ederek ‘itibarsızlaştırma’ gayretine girişeceklerine dair kuvvetli delillere sahibiz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

Ankaralıların büyük iradesiyle yürüdüğümüz bu yolda, karşımızdaki koroya, önceki gün HDP Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, ardından da Doğu Perinçek ve Aydınlık gazetesinin eklenmiş olması, sadece ve sadece doğru yolda olduğumuzun ispatıdır.

Seçime demokrasi ve hukuk dışı müdahalelerle ilgili gelişmeler ve aldığımız bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak, Ankaralı seçmen nezdinde çoktan bitmiş seçimlere düşürülmek istenen her türlü gölge, tarafımızca takip ve ifşa edilecektir.

Kimse merak etmesin. Hak yerini bulacak, Ankara kazanacak.