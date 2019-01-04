Mansur Yavaş AKP'nin anket sonucunu paylaştı

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Mansur Yavaş'ın AKP'nin Ankara için yaptırdığı anketin sonucunu kendisiyle paylaştığını açıkladı.

31 Mart seçimlerinde CHP'nin Ankara adayı olacak Mansur Yavaş, seçim öncesi AKP'nin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı.

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, "Mansur Bey'in karargâhı sağlam. Profesyonel ekiplerin yanında gönüllülerden oluşan bir ordu var. Sarayın yaptırdığı son anketi paylaştı bizimle" derken, "İte kaka yüzde 41'i geçemiyor AKP. Her gün farklı ilçelerin araştırma raporları geliyor. Tempo yorucu. Geçtiğimiz seçimde 'Yavaş gardaşım yavaş...' diyen Mansur Bey bu defa hızlı mesafe almış. AKP'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde... Gerçek oranın 12 olduğunda ısrarlı..." ifadelerini kullandı.