Mansur Yavaş: AKP'den de teklif geldi, CHP'ye bir ay önce üye oldum

31 Mart seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, CHP'ye bir ay önce üye olduğunu açıklarken, adaylık için AKP'den de teklif aldığını dile getirdi.

CHP'nin ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Mansur Yavaş, CHP'ye yaklaşık 1 ay önce üye olduğunu belirterek, üyelikle rozet tartışmasının karıştırıldığını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Yavaş, ''1 ay önce polemik yapıldığını söyleyerek genel merkez üyeliğimizi tamamlamıştık. Ankara'nın rozetsiz yönetilmesinden bahsediyorum. Belediye başkanı seçilirim, seçildikten sonra herkesin başkanı olurum. Aday olmak için üye olacaksınız. Otobüse binen insanların hiçbir zaman tek partisi yoktur tüm insanlar yararlanıyor. Hizmetin de eşit verilmesi gerekiyor" dedi.

Yavaş, 2014 seçimlerinden sonra aktif siyasetin içinde yer almamakla birlikte, Anayasa değişikliği referandumunda “hayır” kampanyalarına katılarak “muhalif” tavrını sürdürdüğünü, ancak hiçbir partiyle “sürtüşme” içine girmediğini söyledi. Yavaş, “Belki de onun için her partiden 'bizim adayımız olsun' diye teklif aldık” dedi. Yavaş, belediye başkanlığı için teklif getiren partilerin arasında AKP'nin de olduğunu ifade etti.

Yavaş, “HDP'yi ziyaret edecek misiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Onu bilemiyorum, ona ajans karar verecek. Çünkü HDP açık açık 'Mansur Yavaş'a oy vermeyeceğiz' dedi. Kendi takdirleridir. Madem böyle sordunuz, lütfen [AKP^nin Ankara belediye başkan adayı] Mehmet Özhaseki'ye HDP'den oy isteyip istemediğini de sorun. Bunu İstanbul'da da sormalarını isterim. Madem HDP'lilere lâf sayıp onlarla işbirliği yapıyor diyorsunuz, açık açık ‘biz İstanbul'da HDP'nin oyunu istemiyoruz’ demesi lazım sayın Binali Yıldırım'ın.”