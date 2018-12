Mansur Yavaş: Adaletsiz bir seçim olacak, kamuoyuna açıklayamadığım bir sürü hatalarımız oldu

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 'Şimdi kamuoyuna açıklayamadığım bir sürü hatalarımız oldu' derken, 'Adaletsiz seçim olacağı konusunda hiçbir şüphe yok. Yani gerek medya yüzünden gerek başka hukuki nedenlerden dolayı. Onun için bu sefer işi sağlam tutup şansa bırakmayacak şekilde bir örgütlenme yapacağız' ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçimlere ilişkin Yeniçağ gazetesinden Ahmet Takan'a konuştu.

Yavaş, "Şimdi kamuoyuna açıklayamadığım bir sürü hatalarımız da oldu. Benden de belki kaynaklanan olmuştur veya ekip arkadaşlarımızdan da kaynaklanan olmuştur, bunların hepsi kafamızda olduğu için bunları aşacak bir çabanın içerisine giriyoruz şimdi" dedi.

Yavaş'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

Önünüzde sizi nasıl bir süreç bekliyor?

* Sayın Mehmet Özhaseki'nin demecini dinlediğimizde proje bazlı saldırgan olmayan bir seçim daha önceki seçimlere kıyasla olacağını iddia ediyor. Bunu ne ölçüde başarabilecekler bilmiyorum çünkü Ankara seçiminde adaydan bağımsız da bu işler yürüyor çünkü Türkiye'de nefret saçan bir trol ordusu yürüdü. Biz mümkün olduğu kadar zaten iki seçimde de hep dışında kaldık. Sadece Ankara için yapacaklarımızı anlattık. Eğer bu şekilde giderse düzgün bir seçim olur ama adaletsiz seçim olacağı konusunda hiçbir şüphe yok. Yani gerek medya yüzünden gerek başka hukuki nedenlerden dolayı. Onun için bu sefer işi sağlam tutup şansa bırakmayacak şekilde bir örgütlenme yapacağız. Çünkü elemanlarımız bu sefer daha fazla sandık başında olacak ve dijital bir sistemle sandığı hem dijital hem de mekanik olarak mutlaka takip edeceğiz.

Yani işi şansa bırakmayacaksınız...

* Yok, işi şansa bırakmayacağız. Şimdi kamuoyuna açıklayamadığım bir sürü hatalarımız da oldu. Benden de belki kaynaklanan olmuştur veya ekip arkadaşlarımızdan da kaynaklanan olmuştur, bunların hepsi kafamızda olduğu için bunları aşacak bir çabanın içerisine giriyoruz şimdi. O hataları not aldık. Baştan itibaren bu hataları bir daha yapmamak ya da eksikleri not aldık diyim. Bunları ortadan kaldıracak şekilde hazırlanıyoruz. Zaten kafamda not olarak vardı, bunları sayın genel başkanlara da sunacağım ikisini de ziyaretimde. İnşallah tesadüfe veya şansa fırsat bırakmayacağız bu sefer.

Sandıklara daha güçlü sarılacaksınız...

* Aynen. Onu hem manuel, hem dijital olarak sağlamasını birkaç koldan yapacağız bu sefer. Onun sistemini, yazılımını hazırladık arkadaşlarla. Ayrıca bir android uygulamamız var, hemen bugün yarın devreye giriyor. Mansur Yavaş takipçileri ile ilgili android uygulamamız girecek. Oradan da yapacağımız faaliyetlerin hepsini eylem birliği olacak şekilde yönlendirmeye çalışacağız. Bunun bir belediye seçimi olduğunu, harp olmadığını veya bir şeyin referandumu olmadığını Ankara'yı yönetecek kişinin seçileceği konusundan dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda bir propaganda birliği sağlamak için böyle bir uygulama hazırlamıştık onu da bugün yarın işleme sokuyoruz. Oradan da yöneteceğiz bütün Ankara'yı.