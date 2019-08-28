Mansur Yavaş 81 milyon liralık arsa satıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 81 milyon 578 bin lira tahmini bedel tutarında toplam 17 taşınmaza ilişkin satış ilanı yayımladı.

Bugün Resmi Gazete'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aşağıdaki listede ayrıntısı gösterilen 81 milyon 578 bin lira tahmini bedel tutarında 17 taşınmaz satış ilanı yayımlandı.

24 Haziran 2019 günli Resmi Gazete'de de 203 milyon liralık bir satış ilanı daha yayımlanmıştı.

Mansur Yavaş, taşınmaz satışında Melih Gökçeği geçecek gibi. Göreve gelişinden bugüne değin geçen 3 ay içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 284 milyon lira taşınmaz satışa çıkarılmış oldu.

Kent topraklarının satılması, kentlerin planlanmasının önünde büyük engel oluşturuyor. Satılan toprakların üzerine sanayi kuruluşları; devasa büyüklükte bloklar; AVM’ler yapılıyor. Böylelikle kentlerdeki nüfus yoğunluğu taşıyamayacağı denli artırılıyor.

Dün yandaş basında Mansur Yavaş’ın Esenboğa hava alanına metro yapılması için çalışmalar yürüttüğü haberleri yer almıştı. Büyük bir olasılıkla satışların gerekçesi olarak metro maliyetinin karşılanması gösterilecektir.