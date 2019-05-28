Mansur Yavaş, 15 Temmuz'un emniyet müdürünü EGO'ya atadı

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde bir tankın üzerinden açılan ateş sonucunda ağır yaralanan eski emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
GAZİ UNVANI ALDI
Eryılmaz 15 Temmuz gecesi ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görmüştü.
24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde İYİ Parti'den Kayseri milletvekili adayı olan Eryılmaz, stajını tamamladıktan sonra serbest avukatlık yapmaya başlamıştı.