Manisa'da üzüm işçilerini taşıyan midibüs devrildi

Manisa'da üzüm işçilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Manisa Kula'da tarlaya çalışmak üzere giden üzüm işçilerini taşıyan midibüs, kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu midibüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Çarıkbalallı Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini Alaşehir'e götürmek üzere yola çıkan Yüksel I. yönetimindeki midibüs Öküz Tepesi mevkisinde kontrolden çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

