Manisa'da kadın cinayeti

Manisa'nın Soma ilçesinde 26 yaşındaki Türkan Kulu evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Manisa Soma'da Avdan Mahallesi'nde bir kadın cinayeti yaşandı.

Anafartalar Caddesi'nde bir apartmanın 3. katında henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Türkan Kulu (26) isimli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Kadınla birlikte dini nikahlı olarak yaşadığı belirtilen Zakir B. (37) ise boğaz bölgesinden yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedaviye alınırken, öldürülen Türkan Kulu'nun cansız bedeni ise incelemelerin ardından Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Türkan Kulu'nun ayrı yaşadığı eşi M.K.'nın şüpheli olarak yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.