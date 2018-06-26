Manisa İl Başkanı: Ya AKP'ye oy verin ya defolun gidin

AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, partisinin 24 Haziran'da kentte beş milletvekili çıkarmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Seçimden önce AKP üç çıkarır, dört çıkarır diyenler yanıldılar. O kişiler şapkaları önlerine koysunlar. Motivasyonumuzu düşürmesinler. Eğer AKP kimliğini taşıyorlarsa ya sadece sandıkta AKP'ye oy versinler ya da defolup gitsinler. Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok' dedi.

Manisa'da 24 Haziran'daki milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AKP 'ye yüzde 40.15'lik destek geldi. AKP Manisa'da beş milletvekili çıkardı.

Seçimin ardından AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli parti binasında basın açıklaması yaptı.

Manisa 'da başarı yakaladıklarını belirten Berk Mersinli şöyle dedi:

"Seçimden önce birçok şey söylendi ama tüm planlar boşa çıktı. Sevincimizi çok güzel yaşadık. Eksiğimiz tabii ki var. Her sandıkta değerlendirme yapacağız. Nerede oyumuz artmış, nerede oyumuz azalmış, bunların hepsini çıkaracağız. Özeleştirimizi de kendi içimizde yapacağız. Biz en az beş milletvekili çıkaracağımıza inandık. Altıncı milletvekilini de çıkarabilirdik. Fakat parti içinden veya dışından herhangi bir şekilde cümle kurup bizim motivasyonumuzu düşürmeye çalışan insanlara da bundan sonra izin vermeyeceğiz."

"Seçimden önce AKP üç çıkarır, dört çıkarır' diyenler yanıldılar" diyen Mersinli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kişiler, şapkaları önlerine koysunlar. Lütfen motivasyonumuzu düşürmesinler. Eğer AKP kimliğini taşıyorlarsa ya gitsinler sadece sandıkta AKP'ye oy versinler ya da defolup gitsinler. Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok. Evet, ben bu iddiadayım. Önümüzde yerel seçimler var. O nedenle partimizin disiplin kurallarına uymayan, kendi iç dünyasında belirli şeyleri kabullenmeyen arkadaşlarımızın, genel başkanımıza ve kendisine saygısından dolayı bunu böyle yapması lazım. Sosyal medya fenomenleriyle bu partinin yıpranmasına izin vermeyiz."