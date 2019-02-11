Manavgat'ta AKP'den alay konusu olan paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'CHP demek çöp demektir' sözleri sonrası AKP'den ilginç bir adım geldi. CHP'li Manavgat Belediyesi'ni almak için seçim çalışması yapan AKP'liler, belediyenin merkezdeki çöplerini alarak ilçe sınırında yere döküp 'CHP demek çöp demektir' paylaşımı yaptı. AKP'lilerin çöpleri döktüğü yerin CHP'li belediyenin değil AKP'li belediyenin sınırı olduğun ortaya çıkınca, paylaşım da kaldırıldı.

2014 seçimlerinde CHP'nin kazandığı Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde AKP ilginç bir seçim çalışması başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP demek çöp demektir" sözlerini doğrulamak isteyen AKP'liler, ilçe merkezinden topladıkları belediye logolu çöpleri, ilçe sınırındaki Oymapınar Barajı yakınlarında etrafa saçarak sosyal medyadan paylaştı. AKP Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medyadan "CHP demek çöp demektir" diye paylaşımda bulundu. Ancak iddiaya göre, bölgede çöp toplama sorumluluğu AKP'li Akseki Belediyesi'ne aitti. Bunun ortaya çıkmasının ardından Göktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kaldırdı.