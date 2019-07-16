Mamak Devlet Hastanesi inşaatı durduruldu

Ankara Mamak Devlet Hastanesi’nin yapımı 'sağlıkta tasarruf tedbirleri' kapsamında durduruldu.

Ekonomik kriz gerekçesiyle devletteki lüks otomobil alımlarını, Saray'daki büyük harcamaları durdurmayı düşünmeyen AKP, tedbir kapsamında sağlıktan kısmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, hükümetin 2014 yerel seçimleri sürecinden başlayarak, Mamak’ın ilk devlet hastanesi olmasıyla övündüğü Mamak Devlet Hastanesi’nin yapımı yarım kaldı.

Hastanenin Samsun yolu yanındaki Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan kentsel dönüşüm konutlarının önündeki 35 bin 718 metrekarelik alanda hizmet vermesi planlanıyordu. 200 yatak kapasiteli hastanenin ihalesini TOKİ, yüklenici firmalığını Metag İnşaat ile Zeksan ortaklığı üstlenmişti. 2014 yerel seçimlerinden başlayarak, yıllardır seçim malzemesi olan hastanenin yapımı sırasında, önce, Sağlık Bakanlığı ve yüklenici firma arasında sıkıntılar yaşandı. Yüklenici firmanın değişmesiyle birlikte yapımın yüzde 70’i tamamlandı. Mamaklıların yıllardır hizmete açılmasını beklediği hastaneyi, bu kez de ekonomik kriz vurdu. Tıbbi cihaz ve ilaç alımlarından hasta hizmetlerine kadar kısıntıya giden Sağlık Bakanlığı, bu kez yapımı bitmek üzere olan hastanede kemer sıkma politikasına gitti.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre hastane yapımı “sağlık alanındaki tasarruf tedbirleri kapsamında” durduruldu. Yapımı 2020 yılına ertelenen hastanenin meslek hastalıkları hastanesine dönüştürülmesi de ihtimaller arasında.