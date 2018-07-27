Maltepe'deki lincin görgü tanığı: Çocuk kaçırmayla ilgili değil

Maltepe'de dün bir kişi mahallelinin linci sonucunda yaşamını yitirirken, olayın çocuk kaçırmayla ilgili olduğu ileri sürülmüştü. Bir görgü tanığı ise olayın nedeninin farklı olduğunu iddia etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre 38 yaşındaki G.B., yolda yürüyen küçük yaştaki E.B.'yi kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar, G.B.'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. İHA'nın haberine göre polis G.B.'yi kalabalığın arasından çıkardıktan sonra hastaneye götürdü. İddiaya göre şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine, ambulansla yeniden hastaneye götürüldüğü sırada G.B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhuriyet'e açıklamada bulunan bir görgü tanığı ise olayın nedeninin farklı olduğunu ileri sürdü: