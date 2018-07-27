Maltepe'deki lincin görgü tanığı: Çocuk kaçırmayla ilgili değil

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre 38 yaşındaki G.B., yolda yürüyen küçük yaştaki E.B.'yi kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar, G.B.'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. İHA'nın haberine göre polis G.B.'yi kalabalığın arasından çıkardıktan sonra hastaneye götürdü. İddiaya göre şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine, ambulansla yeniden hastaneye götürüldüğü sırada G.B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cumhuriyet'e açıklamada bulunan bir görgü tanığı ise olayın nedeninin farklı olduğunu ileri sürdü:
"Akşam 22:30 sıralarında misafirlerim ile birlikte olayın yaşandığı yerin hemen karşısında bir kafede oturuyorduk. ATM'den para çeken bir anne ve kızın yanına yaklaşan şahıs 'Evde çocuklarım aç. Hakkını helal et' dedikten sonra kadının elindeki parayı kaptı. O esnada kadın elindeki telefonu düşürdü. Şahıs telefonu da aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın ve kızının bağırmaları üzerine çevredeki esnaf ve kalabalık bri grup şahsın peşinden koştu. Sokak arasında gürültüler gelmeye başlayınca ben de arkadaşlarımla birlikte seslerin geldiği yere doğru yürüdüm.
Şahıs yerde sol kulağının üzerinde yatıyordu ve kafasının altında kan birikmişti. Kulağından kan geliyordu ve boşluğa bakıyordu. Kendisine atılan tekmelere tepki veremez duruma gelmişti. Kapkaça uğrayan kadın ve kızının tepkileri de kitleyi daha da öfkeli hale getirdi. Daha sonra polisler geldi ve ben olay yerinden ayrıldım. Bugün Maltepe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gördüklerimi anlatacağım."