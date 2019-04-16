'Maltepe'de sayımı bekleyen 20 sandık kaldı'

Barış Yarkadaş, Maltepe'de sayımı bekleyen sandık sayısının 20 olduğunu duyurdu.
Salı, 16 Nisan 2019 20:28

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Maltepe'de devam eden oy sayım işlemi hakkında bilgi verdi.

Sayımı bekleyen 20 sandık kaldığını bildiren Yarkadaş, ara verilmediği takdirde 23.45 sularında sayımın sonlanacağını Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu belirtti.

Yarkadaş'ın mesajı şöyle:

 