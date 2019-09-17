Maltepe Yönder Koleji'nde 30 öğretmen işten çıkarıldı

Maltepe'deki Yönder Koleji’nde 30 öğretmenin işten çıkarıldığı iddia edildi. Baskı gören ve maaşları yarım yatırılan eğitim emekçileri yaşadıklarını anlattı.

İstanbul Maltepe'deki Yönder Koleji’nde 30 öğretmenin işten çıkarıldığı iddia edildi. Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan özel okul öğretmeninin verdiği bilgilere göre, maaşları eksik yatırılan ve bu duruma itiraz eden öğretmenlerin sözleşmesi yenilenmedi.

Kolejde çalışan öğretmenin anlattıklarına göre, "tasarruf" adı altında 30 kişi işten çıkarıldı. İstifa dilekçesi yazmaya zorlandıklarını söyleyen öğretmen, kendilerine istifa yazmasalar da tazminat alamayacaklarını söylediklerini belirtti.

'MAAŞLARIMIZ YARIM YATIRILDI'

Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan özel okul öğretmeninin anlattıkları şöyle:

“Maltepe Yönder Koleji'nde 2018 Ağustos'ta sözleşme imzalayarak Eylül ayında çalışmaya başladım. Birinci dönem sonuna kadar maaşlarımız yarım yatırıldı. Bu duruma itiraz eden öğretmenlere ise okul müdürü ‘beğenmiyorsanız gidersiniz’ tavrıyla yaklaştı. İkinci dönem maaşlar düzenli yatırılsa da, okul yönetiminde tutarsızlıklar devam etti. Geçen yılın dönem sonunda bir sonraki yıl çalışmak için ön görüşmeye gittiğimde, okul müdürü benden çok memnun olduklarını ve bir sonraki sene de benimle çalışmak istediklerini söyledi. Ben de kabul ettim. Aradan bir ay geçti ve Mayıs sonunda tekrar görüşmeye çağrıldığım."

'TAZMİNAT VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

"Sözleşme imzalayacağımı düşünürken okul yonetiminin başka bir yüzü daha ortaya çıktı. Elle tutulur bir neden belirtmeden, benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Daha sonrasında da mobbingler başladı tabi. İş aramak için izin istediğimde yasal hakkım olmasına rağmen iznimi kullandırmadılar. Daha sonra da öğrendik ki, 'öğretmen tasarrufu' icin yaklaşık 30 civarında kişiyi de işten çıkarmışlar. Dönem sonu istifa dilekcesi yazmamızı istediler. Fakat çıkarılan öğretmenler olarak bazılarımız imzalamadık. İstifa dilekçesini yazsak da yazmasak da, kıdem tazminatımızı vermeyeceklerini, böyle bir hakkımız olmadığını öne sürerek bizi mağdur ettiler."

'ÖĞRENCİLERE MÜŞTERİ, ÖĞRETMENLERE KÖLE GÖZÜYLE BAKILLIYOR'

"Öğretmenlerin gözünü korkutmaya çalışıp veliye karşı rol yapmalarını istiyorlar. Bu da bir eğitimcinin içinde bulunmak istemeyeceği bir durum. Yönetimde bulunan kişiler seminerlerde bize yön göstermeye çalışıyorlar fakat davranışları kesinlikle bunun aksi oluyor. İçerisi tamamen öğrenciyi müşteri olarak görüyor, öğretmeni de köle. Tazminat hakkımızı almak bizim en büyük hakkımız fakat çeşitli manipülasyonlarla bunu engelliyorlar.”