Maliye Bakanı Ağbal, seçim öncesi yeni memur maaşını açıkladı

Emekçileri açlık sınırınının altına mahkum eden AKP, seçim öncesi 'zam' açıklamasında bulundu.

AKP'nin emekçilere sene başında verdiği zam daha ikinci ayı göremeden erirken, yeni kamu emekçisi maaşına ilişkin açıklama geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyon nedeniyle kamu emekçisi ve emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarısında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. 1 Temmuz'da buradan gelen ilave farkı ekleyeceğiz. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira. En düşük memur maaşı 3 bin 50 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 94 liraya çıkacak. En düşük SSK aylığı 1670 liraya çıkacak" ifadelerini kullandı.