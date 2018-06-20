Maliye Bakanı Ağbal: Bu solcular var ya...

Maliye Bakanı Naci Ağbal Niğde'de gerçekleştirilen seçim toplantısında konuştu. AKP dönemini öven Ağbal, solculara yüklendi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Niğde'de gerçekleştirilen seçim toplantısında konuştu. Kendilerine "Ne yaptınız 16 yıldır?" diye soran muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Ağbal, "16 yıldır benim vatandaşımın cebi doldu. Ev sahibi oldu, araba sahibi oldu, iş aş sahibi oldu ve artık cebindeki paraya güvenir oldu" dedi.

Devletin bütçesinin bugün hiç olmadığı kadar güçlü bir noktaya geldiğini iddia eden Ağbal, Türk parasının değer kaybetmediğini iddia ederek "2000’lerin başında İngiltere’de televizyonlarda Türk parasını gösterip dalga geçerlerdi" anekdotunu paylaştı.

'PARALI EĞİTİME KARŞIYIZ'

Paralı eğitime karşı olduklarını açıklayan Naci Ağbal, "Diyorlar ki eğitimi bedava yapacağız, üniversite harçlarını biz kaldırdık" dedi. Üniversite harçlarının kaldırılması talebiyle eylem yapan öğrencilerin AKP döneminde polis şiddetine maruz kaldığı, gözaltına alınıp tutuklandığından bahsetmeyen Ağbal, "Bu solcular var ya bu solcular onların iktidarda olduğu zaman nümayiş yaparlardı, yarın da aynı kafa olacaklar" diye konuştu.

"Seçimde yarış olur, projeler, vaatler yarışır ama seçimi kazanmak adına günde 10, 100 yalanın sıralandığı bir seçim yaşamadık" diyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, akıllara, "özeleştiri mi veriyor" sorusunu getirdi.