Maliye 2,8 milyon mükellefe 'vergi barışı' mektubu gönderdi

Maliye Bakanlığı, 27 Ağustos tarihinde sona erecek olan "vergi barışı" için 2 milyon 821 bin 619 adet bilgilendirme mektubu gönderdi.

Maliye Bakanlığı, 27 Ağustos tarihinde sona erecek olan "vergi barışı" için 2 milyon 821 bin 619 adet bilgilendirme mektubu gönderdi.

Mükelleflerin 7143 sayılı yasadan yararlanması için 100 bin genel rehber basıldı. Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması için 785 bin, eczanelerin kayıtlarını düzeltmeleri için de 40 bin broşür hazırlandı.

27 AĞUSTOS PAZARTESİ SONA ERİYOR

31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harçları yeniden yapılandıran 7143 sayılı yasaya başvurmak için 27 Ağustos son gün. Yeniden yapılandırma kapsamında; askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen para cezası borçları bulunanlar da yararlanabiliyor.

Vadesi 18 Mayıs’tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da bulunuyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek. Vatandaşlar, borçlarını peşin ödemeleri halinde çeşitli avantajlardan yararlanacak. Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit süresi olan 1 Ekim’e kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacak. İdari para cezalarının da aslından yüzde 25 indirim gerçekleştirilecek.

Borçlular, 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitli ödeme seçeneklerinden birini de tercih edebilecek. İlk taksit 1 Ekim’e kadar, kalan taksitler ise takip eden 2’şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Taksitle ödeme halinde, taksit sayısına göre borçlara katsayı uygulanacak. Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak.