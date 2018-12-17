'Mali sıkıntı yaşıyoruz' deyip ikizler için bebek arabası istediler, 'Erdoğan'ın fotoğrafını gönderelim' yanıtı aldılar

Mali sıkıntı içinde olduğunu belirtip ikizleri için bebek arabası talep eden yurttaşa, Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Hediye talebinize maalesef olumlu yanıt verememekteyiz. Ancak arzu etmeniz halinde sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını ulaştırabileceğimizi belirtir bu vesileyle sağlık ve esenlikler dileriz' yanıtı verildi.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü köşesine, maddi sıkıntı çeken bir yurttaşın Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği e-postayı taşıdı. "Ciddi maddi sıkıntı içinde olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı'na e-posta gönderen bir baba, ikizleri olduğunu söylemiş ve bebek arabası hediye edilip edilemeyeceğini sormuş" diyen Ataklı, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan babaya verilen yanıtı aynen köşesine taşıdı: 'Sayın Z.G Başvuru numaranız 1824… Cumhurbaşkanlığı'na elektronik posta yoluyla ilettiğiniz dilekçeniz alınmıştır. Hediye talebinize maalesef olumlu yanıt verememekteyiz. Ancak arzu etmeniz halinde sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını ulaştırabileceğimizi belirtir bu vesileyle sağlık ve esenlikler dileriz.'