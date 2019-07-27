Malezya Erdoğan'ın damadından İHA mı alacak?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ziyareti süren Malezya Başbakanı’nı bugün İstanbul’da damadı Selçuk Bayraktar’ın teknik müdürü olduğu Baykar Savunma’nın tesislerine götürdü. Daha önce Malezya ile savunma konusunda işbirliğini önceleyecekleri mesajı veren Erdoğan ile Mahathir Muhammed’in Baykar’ı ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in 23 Temmuz’da başlayan Türkiye ziyareti bugün İstanbul’da devam etti.

Vahdettin Köşkü’nde kahvaltıda bir araya gelen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Muhammed daha sonra helikopterle Baykar Savunma’nın Hadımköy’deki tesisini ziyaret etti. Ziyarete Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

Baykar Savunma’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını Erdoğan’ın dünürü Özdemir Bayraktar ve teknik müdürlüğünü ise damadı Selçuk Bayraktar yapıyor.

Basına kapalı yapılan ziyaret sonrası Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Sn.Cumhurbaşkanımız ve Sn.Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Uçan Baluklarımızı görmeye geldiler... Onur ve şeref verdiler, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” diye yazdı.

Sn.Cumhurbaşkanımız ve Sn.Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed,

Uçan Baluklarımızı görmeye geldiler...

Onur ve şeref verdiler, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/30HCH4MjkQ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 27, 2019

MALEZYA İHA MI ALACAK?

Erdoğan iki gün önce Malezya Başbakanı ile Ankara’daki görüşmesinin ardında düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki savunma sanayiine yönelik işbirliğinin geliştirilmesini öncelediklerini vurgulamıştı.

Katar ve Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) satan Baykar ile Malezya Başbakanı arasında herhangi bir pazarlık yapılıp yapılmadığıysa bilinmiyor.

İki gün önce yapılan ortak basın toplantısında Erdoğan Pakistan, Malezya ve Türkiye arasındaki “üçlü dayanışma”nın “ümmet olmanın gereği” olduğunu, Muhammed ise Türkiye’nin “İslam ülkelerinin kalkınmasını sağlamaya aday olduğunu” ileri sürmüştü.

