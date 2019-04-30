Makam şoförüne özel garson tahsis etmişler: Son vezir Binali Yıldırım dönemi tartışılıyor

Binali Yıldırım’ın başbakan olduğu dönemdeki makam şoförüne özel garson tahsis edildiği iddia edildi. CHP milletvekili Mahmut Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde makam şoförlüğünü yapan şahsa, özel garson tahsis edildiği iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, söz konusu iddiayı soru önergesi yoluyla TBMM gündemine taşıdı.

Tanal’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesi aynen şöyle:

1- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, lağvedilmeden önce Başbakanlık görevindeyken makam şoförlüğünü yapan personele özel garson tahsis edilmiş midir?

2- Başbakanlık makamında otururken Binali Bey’in makam şoförüne tahsis edilen özel garson şu anda nerede görev yapmaktadır?

3- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Başbakan’ken makam şoförüne özel garson tahsis edilmesi yasalara, genelgelere, yönetmeliğe ve etik kurallarına uygun mudur, uygun değilse söz konusu tahsisatla ilgili herhangi bir işlem yapılacak mı?

4- Başka kurumlarda, Başbakan’ın makam şoförüne özel garson tahsis edilmesi vakasına benzer olaylar yaşanmış mıdır, devam eden uygulamalar var mıdır, varsa bunlar düzeltilecek mi?