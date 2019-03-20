MAK Araştırma Ankara ve İstanbul anket sonuçlarını açıkladı

MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, 31 Mart seçimlerine ilişkin Ankara ve İstanbul anket sonuçlarını açıkladı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, 31 Mart seçimlerine ilişkin Ankara ve İstanbul anket sonuçlarını açıkladı.

Ankara sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kulat, "Her fark kapanabilir ama şu anda matematiksel veriler açısından baktığımızda Mansur Yavaş'ın 3 puan önde çıktığını görüyoruz. Kararsızlar dağıtılınca bu 4-5 puanı bulabilir" dedi.

İstanbul anketlerine ilişkin de bilgi veren Kulat, Yıldırım'ın 15 puan önde başladığını, Ekrem İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki farkın 5 puana indiğini söyledi.