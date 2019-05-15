Mahmut Tanal: Asıl hedef bendim

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün DHKP-C’li olduğu iddia edilen iki kişinin kendisinin adını vererek TBMM’ye girmeye çalışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Dünkü olayın Kılıçdaroğlu’na saldırıdan sonra 'CHP’ye yönelik kumpasın ikinci ayağı' olduğunu söyleyen Tanal ‘Hedef seçildiğimi düşünüyorum. Fırsat bulamadılar. Makam odamın içerisi çok kalabalık olmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim’ dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen iki kişinin dün kendisiyle görüşeceklerini belirterek Meclis’e girmeye çalışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Bu menfur eylemin üzerinden 5 saat geçtikten sonra, akşam üzeri ‘son dakika’ haberi olarak basına servis edildiğini dikkatinize sunuyorum" diyen Tanal, sözkonusu kişileri tanımadığını ve daha önce bu kişilerle hiç karşılaşmadığını ifade etti.

Tanal sözkonusu kişilerden Mulla Zincir’in olaydan birkaç saat önce Meclis'e girerek kendisini makamında kısa bir süre ziyaret ettiğini, daha sonra Eylem Yücel adlı kişiyle birlikte TBMM’nin Dikmen kapısından yeniden Meclis’e girmeye çalıştığını ve bu sırada bir polis memurunu yaraladığını ve bir personeli rehin almaya çalıştığını söyledi.

Tanal “Kapıma gelen ziyaretçinin alnında ‘örgüt üyesi’ yazmıyor. Burada GBT’yle ilgili sorgulamayı yapması gereken, Meclis girişlerindeki yetki tamamen polisin elindedir. Polislerin GBT sorgulaması sonucunda, şahısların terör örgütleriyle bağlantılarını tespit edip beni uyarmaları gerekirken, bunu yapmamışlardır” dedi.

Tanal “Burada iki kişinin giriş yaptığı söyleniyor ancak makamıma kadar kesici ve delici aletle girmesine göz yumulan, yetkili makamlarca izin verilen Mulla Zincir isimli erkek şahıstır. Kadın şahıs makamıma gelmedi, kadın şahısla hiç görüşmedim. Bize gelen Mulla Zincir isimli erkek şahıstır. Erkek şahıs gelince de bana ilettiği sorun şuydu: Fransa’dan geldiğini, önceki yıllarda yurtdışına çıkış yasağı konulduğunu, çıkış yasağıyla ilgili yurtdışına çıkamadığını ve bu sorunun çözümü konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sordu. Konuştuğumuz mevzu sadece budur. Bu konu dışında başka bir konu görüşülmedi. Zaten bu görüşme, girişte bekleme dışında, en fazla 5 veya 7,5 buçuk dakika sürdü" dedi.

Tanal "Ona ‘Sen bir hukukçuya gideceksin, benim yapacağım bir şey yok’ dedim. Anlatmaya çalıştı. Sırada bekleyen ziyaretçilerimin olduğunu söyledim. Aslında şahıs kalkmak istemedi. Yani belki burada fırsat bulamadı. Burada bence asıl hedef bendim” diye ekledi.

'BU HADİSEDE MAĞDUR YARALANAN POLİS, REHİN ALINMAYA ÇALIŞILAN PERSONEL VE BENİM'

Mulla Zincir’in kendisini fırsat kollayarak rehin almak istemiş olabileceğini belirten Tanal, "Burada asıl hedef Mahmut Tanal’dı. Hedef seçildiğimi düşünüyorum. Fırsat bulamadılar. Makam odamın içerisi çok kalabalık olmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim" ifadelerini kullandı.

Tanal “Tutulan kayıtlara göre, Mulla Zincir isimli şahsın benden sonra Meclis’ten çıkış saati 12.30’dadır. Öğlen saat 12.30’da Meclis dışına çıkıyor. Saat 14.50’de Mulla Zincir isimli şahıs, Eylem Yücel isimli kadın şüpheliyle birlikte Meclis’te saldırı eylemini gerçekleştiriyor” dedi.

TBMM’ye girişte sıkı güvenlik tedbirleri uygulandığını belirten Tanal “Atatürk tişörtüyle vatandaş Meclis’e giremezken, demek ki terör örgütü üyeleri ve terör örgütü bağlantısı olan şahıslar, kesici ve delici aletle makamıma kadar girebiliyormuş. Bir hususu daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. ‘Mahmut Tanal izin verdi’ diye yazarak şahsımı bu menfur saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysaki bu hadisede bir mağdur varsa o da ben ve yaralanan polis kardeşimiz ile rehin alınmaya çalışılan personeldir. Zira hiçbir milletvekilinin, Meclis’e ziyaretçilerin girişine izin verme yetkisi yoktur” dedi.

Tanal “İkinci şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz vakası yaşanabilirdi. Erkek şahıs, yanında getirdiği kesici ve delici aletle beni rehin alabilir, saldırabilirdi. Dünkü hadise Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta şehit cenazesinde linç girişimine maruz kalmasının, partimize yönelik kumpasın ikinci ayağıdır. İlkinde hedef Kemal Kılıçdaroğlu’ydu, ikincisinde hedef Mahmut Tanal’dı. Bu yıldırma politikasıdır. Beni çalışmaktan vazgeçiremeyecekler. Bu kirli olay üzerinden kumpas kuruluyor. Burada kim kirli hesap içerisine girmişse amaçlarına ulaşamayacaklardır” diye konuştu.