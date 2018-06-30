Mahkumu yanlış ameliyat eden doktordan skandal savunma: 'Kendisi DHKP/C'li'

Bolu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü Duran Kıvanç, sol kasığındaki fıtık için götürüldüğü hastanede sağ kasığından ameliyat edildi. Doktor, kendisini skandal sözlerle savundu.

Bolu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü Duran Kıvanç'ın sol kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle Bolu İzzet Baysal Hastanesi'ne kaldırılması, bir ameliyat faciasına neden oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kıvanç'ın ameliyatına karar veren Bolu İzzet Baysal Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Hastalıkları Uzmanı Eren Dağ'ın yürüttüğü ameliyatın ardından Kıvanç, sağ kasığında da ağrı hissetmeye başlayınca yanlış yerden ameliyat edildiğini farketti.

DOKTORDAN SKANDAL AÇIKLAMA: KENDİSİ DHKP/C'Lİ

Dağ, yapılan yanlış müdahaleyi sağ tarafta da bir fıtık olduğunu belirterek savunmasının ardından, skandal sözlere imza attı. Cerrah Eren Dağ, sözlerine “Öğrendiğim kadarıyla mahkûm terörden tutukluymuş. Kendisi DHKP/C’li. Çıkar amaçlı böyle bir şey yapıyor” diyerek devam etti. Bunun üzerine Duran Kıvanç, durumdan şikayetçi olarak Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Olaya ilişkin Kıvanç'ın açıklamalarıysa şöyle: “Ağrılarım şiddetlenince cezaevinin revirine çıkarıldım. Hastaneye sevk edildim. Bir hafta sonra hastaneye götürüldüm. Doktor Eren Dağ, tarafından sol kasığıma el ile muayene yapıldı. Ultrasona götürüldüm. Daha sonra ise cezaevine getirildim”, “Ameliyat için 19 Haziran’da hastaneye yatırıldım. Doktor Eren Dağ, kaldığım odaya gelerek elle sol kasığımı muayene etti. Sabah ameliyat olacağımı söyledi. Ameliyata alınacağım sırada hemşire rahatsızlığımın ne tarafta olduğunu sordu. Sol tarafımda olduğunu söyledim. Uyandığımda ise sağ tarafımda acı hissediyordum. Hemen kontrol ettim. Ameliyatın sağ tarafa yapıldığını gördüm”

Konuyu takip edeceğini belirten Kıvanç, sorumlu kişilerin cezalandırılmasını talep etti.