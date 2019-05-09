Mahkumları çalıştıran kurum 43 yeni cezaevi inşa ettiriyor

Mahkumları çalıştıran Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 43 cezaevi inşa ettiriyor.

Adalet Bakanlığı’nın 9 milyar lira yatırımla yurdun dört bir yanında toplam 6 milyon metrekare büyüklüğünde 48 yeni cezaevi yapımına girişmesinin ardından, mahkumları çalıştıran Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'nun da 43 yeni cezaevi için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, mahkumları çalıştıran Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, hali hazırda Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 43 cezaevi inşa ettiriyor.

2021 yılına kadar tamamlanması beklenen yapıların maliyeti ise 4 milyar 59 milyon lira.

İş Yurtları Kurumu'nun cezaevlerinin inşaatı için yapılacak harcamalarının kaynağı ise hali hazırda 300'den fazla işyurdunda çalıştırılan mahkumların ürettiği mal ve hizmetlerden elde edilen gelir. 2018 yılı sonu itibariyle işyurtlarında görevli memur sayısı 8 bin 257 kişiyken, çalıştırılan hükümlü ve tutuklu sayısı 58 bin 595 oldu. Adalet Bakanlığı'na bağlı hapishane işyurtları tarımsal üretimden tekstile, hayvancılıktan el işi sanatlarına, mobilyadan imalatına kadar 214 farklı iş kolunda üretim yapılıyor. 2018 yılında 4 milyar liraya yakın gelir sağlayan Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu cezaevleri için 1.5 milyar lira inşaat harcaması yaptı.

Hapiste çalışmayı düzenleyen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre hükümlüler sağlık problemleri yoksa ve meslek sahibi değillerse çalışmak zorunda. 2019 yılı itibariyle Ceza İnfaz Kurumu işyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklular eğer çırak ise 14 lira, kalfa ise 15.25 lira, usta ise 17.75 lira günlük maaş alıyorlar. Eğer özel sektör için üretim yapılıyorsa, günlük maaş 30 ile 44 lira arasında değişiyor.