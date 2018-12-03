Mahkumlardan Kürtçe yayınlar için tercüman ücreti isteniyor

Elazığ Cezaevi’nde bir tutuklu, Kürtçe yayınların kendilerine verilmesi için ön şart olarak tercüman parası istendiğini aktardı.

Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bir tutuklu, Kürtçe yazılmış yayınların kendilerine verilmesi için ön şart olarak tercüman parası istendiğini ifade etti.

Birgün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz'ın haberine göre, gazeteye mektup göndererek yaşananları aktaran tutuklu, cezaevi yetkililerinin, hakkında herhangi bir toplatılma kararı olmamasına rağmen, Kürtçe basılmış hiçbir yayını tutuklulara vermediğini bildirdi. Buna göre sözkonusu yayınların tutuklulara ulaşması için tercüman parası isteniyor.

Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ndeki hak ihlalleri bununla da sınırlı değil. Tutuklu, cezaevinde havalandırma sorunundan, hasta tutukluların tedavi koşullarına dek bir dizi sorunun çözülmediğinin altını çizdi. Tutuklu, “insani koşulların sağlanmasını” talep etti.

ELLERİ CEBİNDE DİYE…

Öte yandan Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nden gazeteye mektup gönderen bir tutuklu da, hasta bir mahkûmun elleri cebinde diye gardiyanlarca saldırıya uğradığını iddia etti. Bu duruma tepki gösteren başka bir mahkûmun da yerlerde sürüklendiğini öne süren tutuklu, OHAL’in ardından cezaevlerindeki koşulların ağırlaştığına dikkat çekti. Tutuklu, hak ihlallerine sessiz kalmadıkları için, 15 mahkûm hakkında soruşturma açıldığını da bildirdi.