Mahkumlar tuvaletlerde yatıyor: 14 kişi yaşamını yitirdi

İzmir Menemen R Tipi Açık Cezaevi’nde, 2019 yılı başından bu yana hijyenik olmayan şartların neden olduğu çeşitli hastalıklardan yüzünden 14 mahkumun yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

İzmir'de Menemen R Tipi Açık Cezaevi’nde salgın hastalık ve hijyenik olmayan şartlar nedeniyle, çeşitli hastalıklardan dolayı son bir yılda 14 kişinin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

Cezaevi’nde yaşananlarla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıyan ve Adalet Bakanı Addülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Menemen R Tipi Cezaevi ile ilgili çok vahim bilgilere ulaştım. Kapasitesinin üç katı mahkumun bulunduğu cezaevinde, tutuklu ve hükümlüler tuvaletlerde, koridorlarda yatmak zorunda kalıyor. Kalabalıktan dolayı hijyenin sağlanamadığı, sağlıksız yemeklerin çıkarıldığı cezaevinde salgın hastalık başladığını ve şimdilik bir koğuşun karantinaya alındığı ifade ediliyor. Adalet Bakanlığı’nın derhal bu olaya el atması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor” dedi.

'150 KİŞİLİK BÖLÜMDE 450 KİŞİ KALIYOR'

Bakımsızlık, ihmal ve buna benzer çeşitli sebeplerden dolayı, 2019 yılı başından bu yana 14 mahkumun yaşamını yitirdiğini söyleyen Sertel, insanların cezaevi koşullarından dolayı ölüme mahkum edildiğini söyledi.

Sertel, şöyle konuştu:

“Türkiye genelinde çok sayıda cezaevinden mahkumlar bana ulaşıyor. İlk sordukları soru ‘Af ne zaman çıkacak?’ oluyor ancak ardından cezaevi koşullarının kötülüğünden bahsediyorlar. Hemen hepsinden benzer şikayetler alıyorum. Birçok cezaevinde kapasitesinin üzerinde mahkum veya tutuklu var. 150 kişilik bölümde 450 kişinin kaldığı cezaevleri var. İnsanlar tuvaletlerde, koridorlarda yatıyor. Bazı mahkumlar ranzalarda sırayla nöbetleşe uyuyorlar. Menemen R Tipi Cezaevi’nde de kapasitesinin çok üzerinde mahkumun olduğu ifade ediliyor. R Tipi yani Rehabilitasyon Merkezi olarak kabul edilen bu cezaevinde yatanların çoğunluğu hasta ve bakıma muhtaç. Kalabalıktan, sağlıksız koşullardan ve kötü yemeklerden dolayı bırakın hastaların iyileşmesini ya da rehabilite olmasını, sadece son 8 ayda 14 kişi yaşamını yitirmiş. Ayrıca bu cezaevimizde kısa bir süre önce ne olduğu açıklanmayan bir salgın başladığı, bir koğuşun karantinaya alındığı ancak kalabalıktan dolayı salgının yayılma riskinin fazla olduğu belirtiliyor. Adalet Bakanlığı ve cezaevi yönetimi bu olayları kamuoyundan gizlemek ve üzerini kapatmaya çalışmak yerine derhal müdahale etmeli ve mahkum yakınlarına neler olup bittiğini açıklamalıdır. İnsanları göz göre göre hastalığa veya ölüme mahkum etmek insanlık suçudur.”

