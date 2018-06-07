Mahkemelerin son durumu: Belgeler gerçek ama...

Man Adası belgelerinin gerçek olduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar altına alınırken, buna rağmen aynı belgeler nedeniyle Erdoğan'a hakaretten para cezası verildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdiklerini" açıklamış, bu açıklamanın ardından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Gönderilen paraların dekontlarına kadar tüm belgeler kamuoyuna açıklanırken, belgelerin doğru olduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da teyit edilmişti.

Ancak tüm bunlara rağmen konuya ilişkin başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.

Son olarak bununla da yetinmeyen AKP mahkemeleri, gerçekliği savcılık tarafından kabul edilen belgeleri gerekçe göstererek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 197 bin TL tazminat cezası verdi.

BELGELERDE NELER VARDI?

Erdoğan ailesinin Man Adası’na milyonlarca dolar gönderdiğini ortaya koyan belgeler TBMM’de düzenlenen basın açıklamasıyla paylaşılmıştı.

O belgelerden bazıları şöyle:

Burak Erdoğan'ın gönderdiği 2,3 milyon doların belgesi:

Mustafa Erdoğan'ın 1 milyon 250 bin dolarlık dekontu: