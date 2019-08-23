Mahkemeden Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in itirazına ret

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrencisine ‘düşük not verdiği’ gerekçesiyle yargılandığı davada 5 ay hapis cezası verilen Prof. Dr. Nurdoğan Rigel’in avukatlarının karara itirazı reddedildi. Rigel'in öğrencileri hocalarının dayanaksız soruşturmalarla yıldırılmak istendiğini belirterek karara tepki göstermişti.

İstanbul Üniversitesi’nde bir öğrencisi tarafından "haksız yere düşük not verdiği" iddiasıyla açılan davada 5 ay hapis cezası verilen ve hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakılan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatlarının karara yaptığı itiraz reddedildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Rigel'e "Görevi kötüye kullanma" suçundan verilen karara yapılan itirazları reddetti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Prof. Dr. Nurdoğan Rigel suçlamaları kabul etmemişti. 2 Temmuz'da karara bağlanan davada mahkeme, Rigel'i "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırmış, iyi hal indirimiyle cezayı 5 aya düşürerek 5 yıl süre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

Rigel’e verilen hapis cezası İÜ İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından protesto edilmişti. Hocalarına yapılan haksızlığın farkında olduklarını söyleyen öğrenciler “Prof. Dr. Nurdoğan Rigel İÜ İletişim Fakültesi'nin mihenk taşlarından biri olmanın yanında uluslararası çapta tanınmış bir akademisyendir. Değerlendirme ölçütlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını ivedilikle beklemekteyiz” demişti.

Öğrenciler adına yapılan açıklamada Rigel’in dayanaksız soruşturmalarla yıldırılmak istendiği ve derslere girmesinin engellendiği belirtilerek “İstanbul Üniversitesi kimsenin tekelinde değildir, İstanbul Üniversitesi öğrencilerindir. Hocamızın yeniden derslere girebilmesini ve fakültemizdeki ‘adamcı’ zihniyetin son bulmasını bekliyoruz” denilmişti.